El Brent baja un 0,34 %, hasta los 68,80 dólares

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió 24 centavos de dólar en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto a la última negociación, cuando acabó en 69,04 dólares.

La estabilidad del Brent se debe a la bajada relativa de tensión entre Irán y Estados Unidos, que aleja por el momento la posibilidad de un ataque directo estadounidense, y esto augura una cierta estabilidad en el estratégico Estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo que se consume en el mundo.

El curso del precio del Brent ha sido claramente alcista en el curso del último mes, ya que el 8 de enero se cotizaba a 61,99 dólares, y aunque ha sufrido altibajos, el saldo es claramente positivo, impulsado esencialmente por las tensiones geopolíticas.

Al margen de los picos de volatilidad, muchos analistas opinan que el precio del crudo podría caer este año, hasta consolidarse entre 55 y 60 dólares, debido a un exceso de oferta estructural en el mercado frente a una demanda ralentizada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy