El Gobierno de Trump recortará 600 millones de dólares en sanidad en estados demócratas

Los recortes afectarán a los estados de California, Colorado, Illinois y Minesota y eliminarán fondos a programas públicos y con organizaciones no gubernamentales.

Según el diario The New York Post, parte de los fondos finalizarán esta misma semana y el resto dejará de ser distribuido la semana próxima.

La medida afecta a programas de contratación de personal, modernización de sistemas y gestión de epidemias o para proteger a comunidades desfavorecidas, informó por su parte The New York Times tras revisar un documento oficial que explica los recortes.

Un portavoz del Departamento de Salud dijo a ese último periódico que los recortes se deben a que esos fondos "no reflejan las prioridades" actuales de la agencia, a pesar de que ya estaban aprobados por el Congreso para su desembolso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los cambios presupuestarios son parte de recortes comunicados por la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) del Ejecutivo, e incluyen la cancelación de otros 943 millones de fondos para el Departamento de Transporte.