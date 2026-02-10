El Gobierno irlandés legislará para eliminar límite de pasajeros en aeropuerto de Dublín

El ministro de Transportes, Darragh O'Brien, recordó hoy que el aeródromo, el principal en la isla de Irlanda, es una fuente de empleo "crucial", así como una infraestructura clave para la conectividad y la inversión extranjera directa en el país.

El Ejecutivo de Dublín, de coalición entre centristas y democristianos, se comprometió -al asumir el poder hace un año- a legislar para eliminar el límite de 32 millones de euros impuesto en 2007, tras la construcción de la segunda terminal, en respuesta a las preocupaciones por su impacto sobre las infraestructuras y residentes de la zona.

Esa restricción fue suspendida recientemente ante las demandas presentadas por varias aerolíneas en el Tribunal Superior irlandés, que ha remitido el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que fije directrices, un proceso que puede tardar años.

También el primer ministro, Micheál Martin, consideró hoy que la aprobación de la nueva legislación será un "momento significativo" para lograr la eliminación de un límite establecido hace casi 20 años, cuando el tráfico en el aeropuerto de Dublín rondaba los 23 millones de pasajeros anuales.

Según cifras oficiales, el aeropuerto de Dublín registró en 2025 un número récord de pasajeros tras un aumento del 5,1 % respecto al año anterior, hasta sumar 36,4 millones.

La compañía que gestiona las instalaciones (DAA) ha indicado asimismo que el tráfico de pasajeros en Dublín ha aumentado en un 46 % desde 2015 y ha insistido en que tiene margen para acoger a un mayor número en los próximos años.