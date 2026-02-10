El líder tailandés dice que confía en completar la legislatura tras años de inestabilidad

"Confío en que un Gobierno dirigido por el Bhumjaithai (BJT, Orgullo tailandés, su partido) pueda completar un mandato de cuatro años", afirmó hoy Anutin en declaraciones a medios de comunicación en Bangkok.

Con cerca del 95 % de los votos escrutados, su formación se haría con al menos 193 escaños de los 500 en liza, según los resultados provisionales de la Comisión Electoral, necesitando solo 58 para formar gobierno, lo que parece factible al haber varios partidos en principio dispuestos a aliarse con Anutin.

Su holgada victoria fue una sorpresa, después de que los sondeos preelectorales apuntaran a una carrera reñida entre el BJT y los reformistas del Partido del Pueblo (PP), dando ventaja a los segundos.

El resultado supone un serio revés para el PP, la segunda fuerza más votada con 118 escaños y cuyo predecesor, Avanzar, arrasó en los comicios de 2023, pero no pudo gobernar por el veto del entonces conservador Senado.

En un país de frágil democracia, salpicada de golpes de Estado, y con gran influencia de la Corona y el Ejército, el probable mandato de Anutin abre la puerta a un periodo de estabilidad política, al contar también con el apoyo de los poderes tradicionales.

En contraste, la victoria de Avanzar dio paso a alianzas improbables y cortoplacistas con hasta tres dirigentes en el último trienio para frenar el avance de los reformistas, que pedían cambios en las fuerzas armadas y la monarquía, anatema hasta hace pocos años en el país asiático.

No obstante, Anutin indicó hoy que sigue a la espera del resultado final de la Comisión Electoral, con el escrutinio parado en el 94 % desde el lunes ante varias denuncias de presuntas irregularidades durante la votación, con abril como tope para presentarlas.

Si bien la victoria inesperada de la formación conservadora de Anutin -proveniente de una influyente familia en el negocio de la construcción- podría traer estabilidad política al país, se teme que por otro lado retrase las reformas democráticas y la apertura económica, lastrada por las oligarquías.

En esa línea, la Comisión Anticorrupción (CNAC) acusó ayer de "infracciones éticas" al líder del PP, Natthaphong Ruangpangyawut, y a otros 43 miembros del movimiento por proponer reformas que menoscaban la monarquía, en un caso que ahora se eleva al Supremo y que podría acabar con la inhabilitación política del grupo.