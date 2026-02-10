El museo Charles Dickens explora las mujeres que influenciaron la vida y obra del autor

La muestra revela la influencia y los logros de mujeres a menudo menospreciadas en sus libros y en la mitología popular. Charles Dickens socializó y colaboró con muchas mujeres independientes: en casa, junto a sus hijos, compartió su vida con su esposa Catherine y en su trabajo convivió con escritoras reformistas, filántropas y activistas.

Trató con mujeres oprimidas por la sociedad y trabajó por la vida de aquellas sin hogar, de trabajadoras sexuales y de presas. En 1847, Charles y Katherine Dickens colaboraron ​​para fundar ‘Urania Cottage’ en Shepherds Bush, un refugio para mujeres sin hogar, además de una oportunidad de una nueva vida en el extranjero a mujeres que salían de prisiones o de centros de salud mental .

Frankie Kubicki, director del Museo afirma: “Esta es una visión verdaderamente fascinante de la capacidad de Charles Dickens para deleitarse con el talento de otros artistas que admiraba. Esto también es característico de su actitud de 'todo o nada' ante la vida: si le gustaba algo, lo amaba; si admiraba a alguien, se convertía en la persona más grande del mundo”.

Kirsty Parsons, comisaria del Museo Charles Dickens, subraya por su parte: “Mujeres extra/ordinarias centra la atención en una multitud de mujeres carismáticas que suelen permanecer a la sombra de Charles Dickens. Revela nuevas facetas de personas que a veces solo se mencionan de pasada o se ven a través de la visión de Dickens”.

