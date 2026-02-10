El Nikkei sube un 2,77 % al descanso impulsado por la fiebre electoral y las tecnológicas

Al cierre de la media sesión, el Nikkei, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subía 1.562,13 puntos y se situaba en 57.926,07 enteros, cerca de superar por primera vez la barrera psicológica de las 58.000 unidades, influenciado por lo que se viene denominando la 'Takaichi trade' (operación Takaichi), la compra de acciones japonesas y la venta de yenes y deuda pública.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, sumaba un 2,07 % ó 78,29 puntos, hasta 3.861,86 enteros.

El parqué tokiota abrió al alza y subió un 1,5 % en los primeros minutos, ganancias que fue ampliando a lo largo del primer tramo hasta marcar un nuevo máximo intradía de 57.960,19 puntos poco antes del cierre de media sesión.

La aplastante victoria electoral del Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi en las generales del pasado domingo ha dado alas a la plaza bursátil japonesa, que espera con expectación conocer los detalles de las medidas fiscales y de apoyo a las pymes prometidas por la mandataria conservadora.

A ello se sumó el auge de las tecnológicas tras el cierre récord del Dow Jones de Industriales en Nueva York, el selectivo de referencia en Wall Street, impulsado por el destacado avance de firmas de 'software' como Microsoft y Oracle.

Las ganancias eran generalizadas entre las diez empresas más negociadas en el descanso, con la excepción de la firma que lideraba el volumen de operaciones, el fabricante de memorias flash Kioxia, que, si bien subía más de un 2 % en la apertura, revertió la tendencia y llegó con un retroceso del 0,89 % al descanso.

Entre las firmas que anotaban subidas estaban la empresa de electrónica Fujikura (+5,21 %) o el grupo de telecomunicaciones a inversión Softbank, peso pesado local, que se disparó un 11,17 %.

El valor de mayor capitalización en Tokio, la empresa automovilística Toyota, subía un 0,64 %, mientras que la segunda mayor compañía del sector en el país, Honda, sumaba un 0,94 % y su competidor Mazda un 2,59 %, horas antes de la publicación de los informes financieros del tercer trimestre de estas dos últimas.