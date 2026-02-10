El PE aprueba medidas para proteger al vino europeo y etiquetas para bebidas sin alcohol

Las nuevas normas, acordadas con los Estados miembros en diciembre de 2025, tratarán de abordar los desafíos a los que se enfrentan trabajadores del sector vitivinícola de la Unión Europea (UE) y desbloquear nuevas oportunidades de mercado.

En concreto, se destinarán nuevos fondos para adaptar la producción de vino a la evolución del mercado, así como un apoyo "adicional" en caso de que la cosecha se vea dañada por desastres naturales graves, condiciones climáticas extremas o brotes de enfermedades vegetales.

El texto también prevé el uso de fondos de la UE para el llamado "desbroce" o eliminación completa de todas las raíces en un área plantada con vides, y un límite máximo del 25 % de pago nacional en cada Estado miembro para destilar el vino o aplicar la cosecha en verde, dos circunstancias recurrentes cuando el mercado está en crisis.

La legislación incluye un apoyo adicional para promover el enoturismo y una financiación de hasta el 60 % para medidas enfocadas en incentivar el crecimiento económico en zonas rurales y promover vinos europeos de calidad en terceros países.

Los Estados miembros podrían añadir hasta un 30 % para pequeñas y medianas empresas y un 20 % para aquellas de mayor tamaño.

Entre las actividades subvencionables se incluyen iniciativas de información y promoción, como publicidad, eventos, exposiciones y estudios.

El texto, aprobado por una amplia mayoría de la Eurocámara (625 votos a favor, 15 en contra y 11 abstenciones), aclara las normas sobre vinos que han pasado por un proceso de desalcoholización y establece que se podrá utilizar el término "sin alcohol" acompañado de la expresión "0,0 %" si la graduación alcohólica del producto no supera el 0,05 %.

En el caso de aquellos productos con una graduación alcohólica superior al 0,5 %, pero que al mismo tiempo sean al menos un 30 % inferiores a la graduación estándar del vino anterior a la desalcoholización, deberán etiquetarse como "de alcohol reducido".

"Esta ley representa una respuesta oportuna y eficaz a la crisis que enfrenta el sector vitivinícola", dijo la ponente de la norma, Esther Herranz, del Partido Popular.

Europa, según destacó, "está respondiendo con herramientas concretas, como el uso de fondos europeos para medidas de crisis, la mejora de las condiciones para las actividades de promoción y comunicación, y el aumento de la cofinanciación para ayudar a los agricultores a adaptarse más rápidamente al cambio climático".