El vicegobernador Antonio Delgado retira su candidatura a la gobernación de Nueva York

"Tras considerarlo mucho, he llegado a la conclusión de que simplemente no hay un camino viable", explicó el candidato de ascendencia latina en su perfil de X.

Según el vicegobernador, de 49 años, su decisión de retirarse de la contienda demócrata se basa en su creencia de que "caminar con propósito es caminar con amor".

"Por eso, Lacey (su esposa) y yo entramos en la política hace casi una década. Esa es la lección que intentamos inculcar a nuestros jóvenes y es el mismo espíritu que llevaré conmigo sirviendo al pueblo de Nueva York como vicegobernador", anotó.

La retirada de Delgado allana el camino para que Hochul vuelva a ser elegida como gobernadora de Nueva York en unas elecciones en las que competirá contra el republicano Bruce Blakeman, actual ejecutivo del condado de Nassau.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Delgado apuntó que seguirá apoyando a los demócratas en su esfuerzo "por mantenernos firmes contra (el presidente Donald) Trump y recuperar nuestra democracia", aunque no mencionó a Hochul en su mensaje.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Las diferencias entre ambos se hicieron visibles en 2024, cuando Delgado opinó que el entonces presidente estadounidense Joe Biden debía retirar su candidatura de las elecciones presidenciales, mientras que Hochul siguió apoyando al demócrata.

Estas discrepancias se incrementaron en 2025, pues Delgado opinó que el entonces alcalde Eric Adams debía dimitir después de que la fiscalía desestimara las acusaciones de corrupción vertidas contra él en medio de la presión del Gobierno de Trump.

Poco después, Delgado anunció que no volvería a ser compañero de fórmula de Hochul en los comicios de 2026.

En estas primarias demócratas, Hochul ha recibido el respaldo del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, así como de los principales sindicatos del estado y de representantes demócratas como Alexandria Ocasio-Cortes.