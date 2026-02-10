Embajador llama a las empresas españolas a invertir con confianza en Argentina

Bunge puso de relieve, en un coloquio organizado por el Círculo Ecuestre de Barcelona, que hoy Argentina "es de los pocos países del mundo que tiene superávit", ya que ha recortado gastos derivados de la "mala gestión" y la "corrupción" de anteriores gobiernos, además de impulsar "desregulaciones".

"Se está creando una economía diferente", aseguró Bunge, que ha hecho hincapié en el impulso de las inversiones en la minería y la energía.

El embajador destacó las inversiones que están llegando de países como Italia, Francia, Alemania o EE.UU., aunque "quienes no están invirtiendo, lamentablemente, son los españoles, porque se han quemado" con las crisis económicas argentinas del pasado.

"Lamentablemente, España va a empezar a volver a invertir en Argentina, sobre todo las empresas grandes, cuando ya se haya perdido toda esta recuperación que está haciendo Argentina", advirtió Bunge, que ha animado al empresariado español a aprovechar el "potencial único" que tiene su país como destino de inversiones.

Bunge evitó ahondar en las tensiones diplomáticas vividas entre los gobiernos de Pedro Sánchez y Javier Milei, aunque admitió que eso puede haber lastrado el volumen de inversiones: "Yo soy consciente de que, dadas las diferencias políticas, los empresarios españoles no se animan a invertir como se animarían si hubiese otros políticos aquí en España".

En su opinión, España y Argentina son "dos países hermanos" con "muchas más cosas en común que las diferencias que puedan tener ciertos líderes".

De hecho, explicó que "Argentina va a tener 1,6 millones de votantes españoles", puesto que, según aseveró, "a finales de 2027, cuando se tramiten todos los pasaportes que se están tramitando en Argentina, la tercera ciudad con más españoles del mundo va a ser Buenos Aires", solo por detrás de Madrid y Barcelona.