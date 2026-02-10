Exmarino mexicano preso por contrabando de combustible denuncia "violaciones" en su caso

En un comunicado difundido por el despacho Mendieta & Asociados, la defensa informó que su representado envió una misiva a la presidenta en la que acusa incumplimiento de resoluciones judiciales relacionadas con la entrega de información para su defensa.

Los litigantes sostuvieron que la Secretaría de Marina (Semar) habría desatendido órdenes judiciales emitidas en noviembre de 2025 y enero de 2026 para entregar datos considerados indispensables.

"La misiva advierte que, a pesar de encontrarse próxima la conclusión de la investigación complementaria, la autoridad castrense sigue negando el acceso a la información requerida, amparándose en un argumento genérico de ‘seguridad nacional’, el cual no ha sido avalado judicialmente y contraviene órdenes expresas de la autoridad jurisdiccional”, expuso el despacho.

Enfatizó en que esta negativa impide acreditar la inocencia del vicealmirante, lo que afecta no solo su esfera jurídica “sino que impacta directamente en la legalidad del proceso y en la vigencia del Estado de Derecho”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Consultada al respecto durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum señaló que el caso corresponde a la Fiscalía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Es un caso que está en la Fiscalía General de la República (FGR). Y la Fiscalía le pide información a la Marina. Entonces, hay que preguntarle a la Fiscalía General de la República sobre este caso, en particular”, declaró.

Añadió que la institución naval debe entregar la información requerida a la autoridad investigadora y que la FGR tiene que garantizar, que hay pruebas suficientes “y el juez que ordena en todo caso una orden de aprehensión”, dijo.

Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, aseguró que la dependencia colabora con las autoridades.

“Nosotros estamos colaborando con todo lo que nos piden y se está cumpliendo con todos los procesos”, afirmó.

El funcionario señaló que parte del reclamo se relaciona con la situación administrativa de Farías dentro de la institución.

También rechazó que la información se niegue de forma absoluta, y dijo que es la ley la que les impide proporcionarla.

El exalto cargo de la Marina quedó detenido en septiembre de 2025 por su presunta implicación en una red de contrabando de combustible, conocido en México como 'huachicol fiscal', tras lo que está recluido en el penal del Altiplano, en el céntrico Estado de México.