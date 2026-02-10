Exteriores lleva a la Fiscalía caso de un diplomático francés citado en papeles de Epstein

"Esta noche informé al fiscal de la República, en virtud del artículo 40 del Código de Procedimiento Penal, para poner en su conocimiento los presuntos hechos que involucran al señor Fabrice Aidan", informó en X Barrot, quien no detalló de qué hechos se tratarían.

No obstante, la prensa francesa se ha hecho eco de que Aidan, que tiene 25 años de carrera diplomática, habría tenido relación personal con el criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein entre 2010 y 2017, especialmente a través del intercambio de informaciones diplomáticas y de algunas transacciones financieras.

Mientras aguarda si la Fiscalía decide abrir pesquisas, Barrot aseguró que ha ordenado "una investigación administrativa e iniciado un procedimiento disciplinario" dentro de sus servicios.

Aidan, un alto funcionario francés con el grado de secretario de Asuntos Exteriores, tiene actualmente una excedencia para trabajar en el sector privado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy