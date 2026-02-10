Fallece a los 84 años el padre de David Bisbal

"Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo", escribió en su perfil de Instagram acompañando el texto con una imagen de archivo de su padre como boxeador.

José Bisbal, quien padecía alzhéimer desde hace años, falleció rodeado de su familia. Nacido el 1 de diciembre de 1941, fue una figura histórica del deporte local al convertirse en el primer púgil nacido en Almería en coronarse campeón de España, título que llegó a ostentar en siete ocasiones.

Casado con María Ferre, era padre de tres hijos: José María, María del Mar y David.

Su figura y su lucha contra la enfermedad fueron visibilizadas recientemente en el documental sobre la trayectoria de su hijo menor, quien siempre ha reivindicado el legado deportivo y personal de su padre.

David Bisbal, muy querido en todo el ámbito hispano, acumula más de ochenta galardones nacionales e internacionales, entre ellos, tres Grammy Latino, tres Billboard Latinos, tres World Music Awards y dos Premios Ondas.

El artista, que vive entre España y Miami (EE.UU.), está casado con la modelo venezolana Rosanna Zanetti.