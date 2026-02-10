Familia del opositor Guanipa exige prueba de vida tras su segunda detención en Venezuela

"Exigimos una prueba de vida y su liberación inmediata, igual que la de todos los presos políticos", publicó el hijo del dirigente en su cuenta de X.

En el mensaje, publicado a las 8:07 hora local (12:07 GMT), señaló que la familia sigue sin recibir información sobre la salud y el paradero del opositor.

Asimismo, agradeció el apoyo del senador estadounidense Rick Scott, quien cuestionó la detención del opositor en un video publicado en X y dirigido a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, y el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

"Ese no es el trato. El trato es que ustedes liberan a los presos políticos, cooperan con Estados Unidos y dejan de oprimir a la gente. Así es como se trabaja con Estados Unidos", declaró el senador republicano en el video.

Guanipa, exdiputado y colaborador cercano de la líder opositora y premio nobel María Corina Machado, fue excarcelado este domingo tras permanecer detenido desde mayo del año pasado.

Su excarcelación se dio en medio de un proceso de liberaciones iniciado por el Gobierno encargado el pasado 8 de enero.

Tras su salida de prisión, en declaraciones a la prensa, Guanipa abogó por la reconciliación en Venezuela, pero "con la verdad", y que Venezuela "tiene derecho a ser un país libre".

Sin embargo, durante la noche se informó de que fue detenido por "hombres no identificados" que interceptaron su vehículo, pese a que, afirmó su hijo, las medidas cautelares impuestas en su caso solo incluían prohibición de salida del país y presentación ante tribunales cada 30 días.

Vente Venezuela (VV), el partido de Machado, aseguró este lunes que el exdiputado se encuentra en un comando de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas.