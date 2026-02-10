Florida ejecutará a su primer reo de 2026 tras un año récord de la pena de muerte

Heath, de 64 años, será ejecutado en una prisión en Raiford en el norte del estado, donde lo condenaron en 1990 por el homicidio de un comerciante un año antes cerca de la localidad de Gainesville, al que tanto él como su hermano dispararon y apuñalaron durante un intento de robo.

A ambos los acusaron de múltiples cargos de falsificación al realizar múltiples pagos con las tarjetas de crédito de su víctima, pero el hermano, Kenneth Heath, impulsado por Ronald a disparar a la víctima, cumple cadena perpetua en la Institución Correccional de Tomoka, en el oeste de Florida.

La ejecución de Ronald Heath es la primera en Florida en 2026, después del récord del gobernador Ron DeSantis, quien en 2025 autorizó 19 ejecuciones, lo que representó dos de cada cinco de los 47 procedimientos de pena de muerte en todo Estados Unidos el año pasado, según el Death Penalty Information Center.

Desde que se restableció la pena de muerte en 1976 en Estados Unidos, el tope anual de Florida era de ocho ejecuciones, alcanzadas en 1984 y 2014.

Organizaciones ciudadanas como Floridians for Alternatives to the Death Penalty (FADP) y la red Death Penalty Action planean una vigilia durante la ejecución de Heath al denunciar que "Florida está acelerando sus ejecuciones a una velocidad alarmante".

"Cada autorización firmada subraya el abrazo del estado a un castigo que es arbitrario, racialmente sesgado y fuera de sintonía con los evolucionados estándares de decencia", condenó una petición de Death Penalty Action.

Las agrupaciones reprocharon que Florida es desde 2023 uno de los dos estados de Estados Unidos, junto con Alabama, en los que no es necesaria unanimidad del jurado para aplicar la pena capital, y además es donde se requieren menos votos para recomendar la condena de muerte, el de 8 de los 12 miembros del jurado.

Apenas dos semanas después de esta ejecución habrá otra en Florida, la de Melvin Trotter el 24 de febrero, por asesinar al dueño de una tienda de abarrotes en 1986 en el Condado de Manatee.