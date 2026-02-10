Francia cerró 2025 con el desempleo al alza, hasta una tasa de paro del 7,9 %

Este dato significó que el número de desempleados (personas que están en busca de empleo y están disponibles para incorporarse inmediatamente a un puesto de trabajo) alcanzó su nivel más alto desde el tercer trimestre de 2021.

"Pero se mantiene claramente por debajo de su máximo de mediados de 2015 (de -2,6 puntos)", aclaró el organismo oficial en un comunicado.

En el cuarto trimestre de 2025, el alza del paro fue de 0,2 puntos con respecto a los tres meses precedentes, lo que supuso llegar a los 2,5 millones de personas desempleadas.

El aumento del paro fue especialmente significativo entre los jóvenes de entre 15 y 24 años, con un incremento de 2,4 puntos en el cuarto trimestre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Es un avance de 2,8 puntos en el conjunto del año hasta llegar a una tasa de paro del 21,5 % entre los jóvenes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por contra, la tasa de desempleo femenino se mantuvo prácticamente estable durante el trimestre (-0,1 puntos), hasta situarse en el 7,6 %, mientras que la masculina aumentó 0,4 puntos, hasta alcanzar el 8,1 %.

En un año, la tasa de desempleo aumentó 0,5 puntos para las mujeres y 0,7 puntos para los hombres.