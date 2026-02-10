FundéuRAE: "Bríndisi", con tilde en español

Sin embargo, es habitual encontrar en los medios de comunicación frases como las siguientes: “Un robo espectacular, digno de Hollywood, paralizó la autopista entre Lecce y Brindisi durante horas”, “Un comando armado protagonizó un asalto a un camión blindado en la ruta estatal 613, que conecta las ciudades de Lecce y Brindisi” o “Las autoridades italianas incautaron en el puerto de Brindisi un buque que transportaba material férreo”.

Tal como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”, aunque el topónimo tradicional en español de esta ciudad de Italia es “Brindis”, se ha extendido el uso del nombre italiano “Brindisi”. Si se opta por esta segunda opción, se pronuncia como palabra esdrújula, por lo que lo recomendado es adaptarla y escribirla con tilde: “Bríndisi”.

Así pues, en los ejemplos iniciales, habría sido preferible escribir “Un robo espectacular, digno de Hollywood, paralizó la autopista entre Lecce y Bríndisi durante horas”, “Un comando armado protagonizó un asalto a un camión blindado en la ruta estatal 613, que conecta las ciudades de Lecce y Bríndisi” y “Las autoridades italianas incautaron en el puerto de Brindis un buque que transportaba material férreo”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

