Georgia abierta a consultas con la UE ante posibles sanciones contra el puerto de Kulevi

"Georgia cumple estrictamente todas las reglas de los regímenes de sanciones y está totalmente abierta a consultas con la UE sobre temas concretos", afirmó a la prensa.

El jefe del Gobierno añadió que este puerto es de "importancia estratégica" para Georgia.

"Si hay preguntas, estamos dispuesto a responder a ellas ante los representantes de la UE en base a hechos concretos. Responderemos a todas las preguntas", sostuvo, al señalar que Georgia no ayuda a nadie a evadir sanciones"

La UE asegura que la terminal petrolera de Kulavi, puesta en marcha en 2024 y operada por la compañía estatal azerbaiyana SOCAR acepta crudo ruso sujeto a sanciones por la guerra en Ucrania.

En vistas a ello, la Comisión Europea propuso incluir los puertos de Kulevi (Georgia) y Karimun (Indonesia) en el próximo paquete de sanciones contra Rusia.