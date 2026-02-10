Gobierno francés ve una "creciente, organizada y desinhibida" amenaza machista en Francia

"Los ataques que sufre actualmente la línea nacional de ayuda 3919 no son incidentes aislados, forman parte de un contexto más amplio de una creciente, organizada y desinhibida amenaza machista", denunció en una intervención en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea Nacional.

Esa amenaza, según el ministro, "ataca directamente las políticas de igualdad, las organizaciones feministas y los mecanismos de protección de las mujeres".

En ese sentido, el titular de Interior recordó que el último informe del Consejo Superior para la Igualdad especificó que el 39 % de los hombres cree ahora que el feminismo amenaza su posición en la sociedad.

El ministro enmarcó esos ataques a la línea de ayuda a mujeres en un estrategia de "intimidación y desestabilización" que el gobierno, dijo, condena "enérgicamente".

Nuñez aseguró que está creciendo en Francia el movimiento 'incel', acrónimo de 'involuntary celibates', que se utiliza para referirse a personas, especialmente hombres, que forman parte de una comunidad en línea que, por causas ajenas a su voluntad, no logran mantener relaciones sexuales.

Y, al igual que en otros países, se manifiestan con "acciones violentas que han conducido y complementado actos terroristas", por lo que el movimiento está siendo seguido por los servicios de inteligencia franceses, señaló.

La Federación Nacional de Solidaridad de Mujeres denunció a finales de enero acciones de grupos que piden que esa línea se abra también a los hombres, que consisten en hacer llamadas coordinadas para intentar saturarla, así como ataques verbales a los operadores cada vez más agresivos.