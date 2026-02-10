Grupo yihadista somalí Al Shabab anuncia la muerte de uno de sus líderes en ataque de EEUU

En el comunicado, emitido la pasada noche, Al Shabab señaló que el pasado domingo "aviones estadounidenses de la cruzada llevaron a cabo un ataque aéreo en las afueras del distrito de Buale, en la región islámica de Medio Juba", zona árida controlada por los yihadistas.

"El ataque se dirigió específicamente contra el jeque Mohamed Abu Usama, responsable del comité de ayuda a la sequía en el sur y centro de Somalia", especificó el grupo yihadista, al condenar "este brutal atentado que mató" a ese dirigente.

La Agencia Nacional de Inteligencia y Seguridad (NISA) de Somalia se limitó a informar de que, "con el apoyo de socios internacionales de seguridad", esos servicios de espionaje "efectuaron con éxito una operación contra un alto dirigente de Al Shabab en las afueras del distrito de Sakow, en la región de Medio Juba".

Sin embargo, la NISA no aclaró la identidad del dirigente yihadista ni si murió en el ataque.

De momento, el Mando Militar de Estados Unidos en África (AFRICOM) no se ha pronunciado públicamente sobre esta operación.

Somalia ha intensificado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los yihadistas.

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana, ha realizado múltiples ofensivas contra el grupo, a menudo con la colaboración militar de Estados Unidos en bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.