Hallan culpable de narcotráfico a colombiano que operaba red entre Costa Rica y EE.UU.

Navarro, de 65 años, estaba acusado en una corte de Tampa, en el centro de Florida, de conspirar para traficar más de cinco kilogramos de cocaína en embarcaciones sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos y para importar esa misma cantidad de droga al país.

El condenado, que será sentenciado el próximo 22 de abril, enfrenta una pena mínima de 15 años de prisión y hasta cadena perpetua por cada cargo.

Durante un período de dos años, autoridades de Panamá, Colombia y la Guardia Costera de Estados Unidos interceptaron cuatro embarcaciones vinculadas a la red criminal de Navarro.

La investigación reveló que el acusado discutía las operaciones de contrabando utilizando lenguaje altamente codificado y que también se refería de ese modo a las incautaciones tras tres de los decomisos.

Las autoridades señalaron que la cocaína tenía como destino final Estados Unidos, tras ser trasladada desde Costa Rica a través de Centroamérica y México.

La Fiscalía señaló que Navarro ya había sido condenado anteriormente por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y se declaró culpable de ese delito en 2010, ante un tribunal federal del Distrito de Columbia, pero no detalló sobre la condena.