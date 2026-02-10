Hijas de exvicepresidente paraguayo cautivo desde 2020 piden que no se detenga su búsqueda

"Que no se normalice la ausencia", reza un comunicado firmado por Beatriz, Silvana y Lorena Denis.

En el pronunciamiento, las hijas del exfuncionario, que ocupó la Vicepresidencia durante el periodo del mandatario Federico Franco (2012-2013), aseguran que hablan "como ciudadanas de un país que no puede acostumbrarse al secuestro, al silencio ni al olvido".

"Hoy elevamos nuevamente nuestro pedido a las autoridades, al Gobierno Nacional y a toda la sociedad: Que no se detenga la búsqueda, que no se enfríe la investigación, que no se apague la memoria, que no se normalice la ausencia", agregó el documento, que cierran con un "¿Dónde está papá?" y en el que llaman a encontrar a los tres secuestrados en el país.

Óscar Denis fue secuestrado el 9 de septiembre de 2020 por varios hombres armados cuando viajaba en un vehículo en el que había salido de su estancia ganadera, ubicada entre los departamentos de Concepción y Amambay, en el norte del país.

Además del exvicepresidente, el EPP mantiene en cautiverio desde el 5 de julio de 2014 al policía Edelio Morínigo.

El ganadero Félix Urbieta fue secuestrado en 2016 por el Ejército del Mariscal López (EML), una escisión del EPP, un grupo fundado en 2008, según los analistas, bajo postulados marxistas y siguiendo el modelo de la extinta guerrilla colombiana de las FARC.