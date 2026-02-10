Huelga municipal de dos horas en Rumanía contra los recortes para reducir el déficit

Empleados municipales de más de 1.500 ayuntamientos, de los alrededor de 2.800 municipios del país, dejaron de atender al público entre las 10.00 y las 12.00 para protestar contra un proyecto de ley que prevé despidos y rebajas salariales con el objetivo de reducir el déficit, que alcanzó el 7,65 % en 2025.

El Gobierno quiere reducir un 10 % del gasto municipal y para ello planea grandes recortes así como un número indeterminado de despidos.

Los sindicatos critican también que los municipios más pobres serán proporcionalmente los más afectados por los recortes, lo que consideran discriminatorio, explicó a EFE Dan Carlan, presidente del sindicato La Solidaridad de las Comunas y Ciudades de Rumanía (SCOR).

Según el representante sindical, se trata de "un proyecto de ley con muchas injusticias, un hachazo que recorta el 30 % de los puestos en las alcaldías del país de una sola vez, sin plantearse si existen diferencias en las situaciones concretas entre una alcaldía y otra".

Los ediles sostienen que la reforma, en su forma actual, vulnera la Constitución y la autonomía local, y advierten con convocar una huelga general.

Cientos de alcaldes de todo el país viajaron este martes a Bucarest para reunirse con el primer ministro, el conservador Ilie Bolojan, e intentar que el Gobierno no adopte la reforma en sus términos actuales.

El Gobierno rumano ya aprobó en 2025 dos paquetes de austeridad con recortes en el sector público y reformas fiscales para reducir el déficit, que incluyeron bajadas de sueldos para altos funcionarios, congelación de salarios y bonificaciones en el sector público, así como nuevos impuestos.