Irak desmantela célula de Estado Islámico y arresta a su líder tras un año de operaciones

"Una compleja célula terrorista en la provincia de Al Anbar fue desmantelada tras un esfuerzo de inteligencia que duró más de un año", dijo el portavoz del SSN, Arshad al Hakem, en declaraciones a la agencia de noticias oficial iraquí INA.

Según el oficial, las autoridades también arrestaron al "gobernador" de Estado Islámico en Al Anbar, que fue identificado como Abu Ayman al Rawi, en una operación de cerco al escondite en el que se encontraba junto con dos de sus compañeros, que detonaron su cinturón explosivo y murieron.

El líder yihadista, sin embargo, fue arrestado por las fuerzas iraquíes "justo antes" de que detonara su cinturón, de acuerdo con el portavoz del SSN.

Al Hakem apuntó que otros presuntos terroristas fueron arrestados, entre ellos varios miembros del EI encargados de logística, fabricación de drones explosivos e incluso de "la gestión del programa de armas químicas dentro de la organización terrorista", sin aportar más detalles.

Según el último informe del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la amenaza de Estado Islámico, publicado el pasado 2 de febrero, el grupo yihadista mantiene a unos 3.000 combatientes en Irak y en Siria, aunque la mayoría de estos se encuentran en territorio sirio.

Sin embargo, el jefe de la Inteligencia iraquí, Hamid al Shatri, afirmó en una entrevista con el Washington Post el pasado 26 de enero que el número de miembros del EI en territorio sirio ha aumentado a 10.000 en poco más de un año, algo que consideró una amenaza para Irak, que comparte una extensa y porosa frontera con Siria.

El informe del Consejo de Seguridad advierte de que la amenaza del EI "ha ido aumentando de forma constante" desde el último reporte de agosto, ya que el grupo ha reclutado a miembros extranjeros y recaudado fondos "de manera oportunista", mientras que está utilizando con más eficacia las monedas digitales y los drones de combate.

No obstante, apunta que el EI en Irak está sometido a "la constante presión antiterrorista de las autoridades", algo que ha limitado las capacidades operativas del grupo y que ha provocado que, en 2025, los ataques de la organización yihadista en territorio iraquí se situaran "en un mínimo histórico".

Estado Islámico controló amplias zonas de Irak entre 2014 y 2017, año en el que fue derrotado territorialmente en este país árabe.