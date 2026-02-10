Italia y Argentina reafirman su alianza estratégica y el impulso al comercio bilateral

El canciller argentino se encuentra en Italia en la primera etapa de un viaje que lo llevará el próximo viernes a Múnich para participar en la 62 edición de la Conferencia de Seguridad.

Durante el encuentro, Tajani subrayó que la relación entre Italia y Argentina se sustenta en un vínculo histórico y cultural "único", marcado por la presencia de más de un millón de ciudadanos italianos y cerca de 20 millones de descendientes de italianos en el país suramericano, un "puente natural" para intensificar las relaciones bilaterales, informó el Ministerio de Exteriores de Italia en un comunicado.

Los ministros destacaron la importancia del Plan de Acción Italia-Argentina 2025-2030, adoptado en Roma el pasado 6 de junio por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente argentino, Javier Milei, que consolida el carácter estratégico de la relación y amplía la cooperación en sectores prioritarios.

En el terreno económico, Tajani expresó el "apoyo italiano al proceso de reformas económicas iniciado por Buenos Aires" y señaló como objetivo aumentar "aún más" el intercambio comercial entre ambos países y favorecer nuevas inversiones de las cerca de 300 empresas italianas en Argentina.

En los primeros diez meses de 2025, esta relación alcanzó los 2.000 millones de euros, lo que supuso un incremento interanual del 15,5 %, según datos del Gobierno italiano.

Asimismo, Quirno y Tajani coincidieron en que la reciente firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur supondrá "un impulso adicional" para el comercio con la región y con Argentina.

En su encuentro, ambos cancilleres hablaron sobre temas internacionales, entre ellos la transición en Venezuela o la situación en Cuba.

"Intercambiamos visiones sobre la ola de libertad que recorre América Latina", detalló el ministro argentino en un mensaje en la red social X.

Finalmente, ambas partes reafirmaron la relevancia de la cooperación en diplomacia jurídica y en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional, también a través del programa Falcone-Borsellino.