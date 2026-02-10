J.D. Vance rinde homenaje a víctimas del genocidio armenio durante visita a Ereván

“Con profundo respeto por los fallecidos, honramos la resiliencia y el espíritu inquebrantable del pueblo armenio”, escribió Vance, acompañado por su esposa, en el libro de visitas del Museo del Genocidio, que se encuentra en el territorio del complejo conmemorativo.

El monumento de Tsitsernakaberd (Fortaleza de las Golondrinas) lo componen doce losas de basalto que representan las doce provincias más afectadas por el genocidio de 1915.

Dentro, a metro y medio de profundidad, se halla una llama eterna a cuyo alrededor se depositan flores.

Según historiadores de distintos países y el Gobierno armenio, un millón y medio de miembros de este pueblo murieron durante el genocidio, cuyo inicio se conmemora cada 24 de abril, fecha de la detención masiva en 1915 de intelectuales y miembros de la élite armenia del Imperio otomano, previa a la deportación y muerte de muchos de ellos.

Fue el exterminio del pueblo armenio entre 1915 y 1923 el que llevó a acuñar a nivel internacional el concepto de genocidio y las bases legales para su prevención.

El primer país en el mundo en reconocer el genocidio armenio fue Uruguay en 1965.

En 2021, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se convirtió en el primer mandatario estadounidense en ejercicio en calificar como "genocidio" los acontecimientos de 1915.

Vance llegó a Armenia la víspera para supervisar la ejecución del preacuerdo de paz firmado entre Ereván y Bakú con la mediación de Estados Unidos.

Este mismo martes, el vicepresidente estadounidense viajará a Azerbaiyán.