Judicatura de Ecuador con presidente temporal mientras avanza juicio político a su titular

La designación, en una sesión extraordinaria, ocurrió horas después de que se conociera que Alexandra Villacís, que reemplazaba a Godoy en la Judicatura, tenía impedido ejercer cargos públicos.

Larco, quien fue director del Servicio de Rentas Internas (SRI) del Gobierno de Daniel Noboa, fue designado en una sesión convocada para las 00:15 hora local (05:15 GMT) de este martes, a fin de "designar al miembro que presida el Consejo de la Judicatura por ausencia temporal del titular e impedimento de su alterna".

El pasado domingo, Godoy se presentó en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (Parlamento), que analiza el pedido de juicio político, para defenderse de las acusaciones de un supuesto incumplimiento de funciones, principalmente por no proteger al juez anticorrupción Carlos Serrano, que también denunció amenazas que lo obligaron a renunciar y autoexiliarse.

"Mi pretensión es clara: este juicio político iniciado de manera indebida, sin ningún fundamento y sin ninguna prueba tiene que ser archivado", dijo el titular de la Judicatura.

El funcionario está en el punto de mira desde inicios de diciembre, cuando se hicieron públicas las presuntas presiones que denunció Serrano, aparentemente por parte de un exdirectivo de la Judicatura, cercano a Godoy, para que absuelva a un narcotraficante serbio en un juicio por lavado de activos, ya que el magistrado formaba parte del tribunal que debía decidir sobre su caso.

Posteriormente se conoció que ese extranjero, identificado como Jezdimir Srdan, fue defendido inicialmente por la esposa de Godoy.

Serrano señaló el viernes ante la misma Comisión que había sido amenazado por Srdan y que días después de sentenciarlo se le quitó la seguridad.

Aseguró que se sintió "completamente desprotegido" y que pese a que pidió a la Judicatura que le restituyeran la seguridad nadie se puso en contacto con él, por lo que salió del país y renunció. "Incluso estando en el exterior temo por mi vida. He pedido protección a organismos internacionales", añadió.

Godoy afirmó el domingo que él no envió a nadie a presionar a Serrano y que cuando la institución se enteró de que le quitaron la seguridad al juez pidió al Ministerio del Interior que se la restituyan.

Con respecto a su esposa, dijo que ella nunca intervino en el proceso penal, sino que había sido parte del caso antes de la formulación de cargos.

La Comisión deberá aprobar un informe en el que recomiende el archivo o la continuación del enjuiciamiento político ante el pleno de la Asamblea Nacional, lo que deberá ser ratificado en el hemiciclo.

Este caso provocó hace unas semanas la dimisión del presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, cuestionado por no pronunciarse de manera contundente sobre las denuncias hechas por Serrano y por haber sido quien postuló a Godoy como candidato para ocupar la presidencia de la Judicatura.

El correísmo ha señalado que el presidente Noboa supuestamente ha intentado "proteger" a Godoy para aparentemente "resguardar intereses oscuros". Sin embargo, Noboa le "recomendó" a Godoy defenderse de las acusaciones fuera de su cargo, algo que no ha sucedido.