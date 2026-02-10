Kallas: La UE necesita discutir sobre su propia disuasión nuclear

Kallas se pronunció así sobre el debate creciente en algunos Estados miembros e incluso a nivel europeo sobre la posibilidad de dotarse de armas nucleares, ante las repetidas amenazas de Moscú de emplear bombas de este tipo en el conflicto de Ucrania y teniendo en cuenta la apuesta de Bruselas de ganar autonomía estratégica.

"Necesitamos tener esas discusiones y entendemos de dónde vienen. Vienen del hecho de que nuestra alianza transatlántica ya no es lo que solía ser", dijo la alta representante europea y vicepresidenta de la Comisión Europea en una entrevista con medios internacionales, entre ellos EFE.

Aunque su opinión personal es que tener más armas nucleares "no va a contribuir a un mundo más pacífico ni menos peligroso", subrayó la necesidad de abordar el debate a nivel europeo teniendo en cuenta que Europa "no es una potencia nuclear independiente".

En último término, esas discusiones "dependen de los Estados miembros" por ser los que tienen competencias en materia de defensa, dijo Kallas, quien recalcó su disposición de "contribuir" a las mismas.

La alta representante europea también expresó sus reticencias a la creación de un eventual ejército común europeo, una medida que también ha vuelto a ganar adeptos recientemente en la UE, entre ellos el comisario de Defensa, Andrius Kubilius.

Para Kallas, sería "imposible" a nivel operativo crear un ejército paralelo a las fuerzas con las que ya cuentan los Estados miembros en el marco de la alianza atlántica.

"Si creamos una estructura paralela donde tienes a un mismo ejército que, en una situación particular, debe seguir el liderazgo de la OTAN y, en otra situación, debe seguir el liderazgo europeo... simplemente no funciona en la práctica", afirmó.

Kallas apostó en cambio por "usar las estructuras de la OTAN" ya existentes y por "fortalecer la parte europea" dentro de la Alianza.