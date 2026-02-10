Kallas propondrá a la UE consensuar condiciones para Rusia de cara a la paz en Ucrania

Con esta medida, Bruselas aspira a "cambiar la narrativa" e influir en unas negociaciones de paz que actualmente llevan a cabo Moscú y Kiev bajo iniciativa de Estados Unidos y para las que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha fijado la fecha límite de junio, según explicó Kallas en una entrevista a medios internacionales, entre ellos EFE.

"Rusia está haciendo como que negocia, pero en realidad no están dando ninguna señal de querer la paz. Ellos podrían detener la guerra si quisieran, el problema es que en realidad no quieren", dijo la jefa de la diplomacia europea y vicepresidenta de la Comisión Europa.

"Por eso estamos trabajando en qué tipo de concesiones necesitamos ver por parte de Rusia, porque ahora mismo, todo lo que se habla es sobre Ucrania, pero ellos no son el problema a largo plazo", dijo Kallas, quien destacó que "se ha puesto mucha presión sobre el lado ucraniano para que sean ellos los que hagan concesiones".

Aludió de este modo a exigencias rusas como la disminución de efectivos del Ejército ucraniano o la cesión de territorios en el Donbás que no han sido ocupados por las fuerzas invasoras rusas.

En concreto, Kallas presentará "una serie de ideas" en los próximos días a los Estados miembros "dirigidas a alcanzar a largo plazo una paz sostenible" y ajustadas a la percepción compartida de que "en esta guerra, Rusia es el problema, y lo seguirá siendo incluso si se presiona a Ucrania a hacer concesiones".

La alta representante europea destacó que estas condiciones serán necesarias para que Europa "pueda estar de acuerdo" con Estados Unidos y Rusia a la hora de lograr una paz duradera.

"Si no es Estados Unidos el que pide concesiones a Rusia, serán los europeos los que tengamos que hacerlo", subrayó Kallas, quien también dijo que la UE debe hacer lo posible por empujar a Moscú "a una situación en la que deba negociar realmente".

En este sentido, mencionó la acumulación de bajas que sufre el Ejército ruso y las medidas de presión a Moscú sobre las que trabaja la UE, como el vigésimo paquete de sanciones o la coordinación de acciones con el G7 contra la "flota fantasma" rusa.

Entre las posibles condiciones que la UE exigirá a Moscú se encuentra la repatriación de los millares de niños ucranianos secuestrados por Moscú, o la disminución del Ejército ruso "para garantizar que no puedan volver a atacar a Ucrania ni a nadie más", según Kallas, quien añadió que si Rusia ha sido "maximalista" a la hora de solicitar concesiones a Kiev, la UE "debería pedir también concesiones maximalistas" a Moscú.