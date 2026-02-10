La aerolínea Volaris descarta vuelos a Cuba y refuerza rutas internacionales

La postura de la firma se emite tras la crisis por la falta de combustible de aviación en los aeropuertos de Cuba, escenario ante el cual otras aerolíneas mexicanas que vuelan a aquel país señalaron el lunes que operan con normalidad y mantenían sus viajes hacia la isla.

Esto ocurre luego de que el Gobierno cubano advirtiera el domingo a las aerolíneas internacionales -que operan en la isla- que a partir de este lunes el país se quedaría sin combustible para aviación debido al asedio petrolero de Estados Unidos.

La aerolínea opera en México con destinos internacionales hacia los Estados Unidos, Centro y Suramérica. Actualmente cuenta con 254 rutas, de las cuales 151 son nacionales, y 103 internacionales, y son atendidas con una flota de 155 aviones.

Recientemente, como parte de su estrategia de conectividad aérea, Volaris anunció 33 nuevas rutas nacionales y a nuevos destinos de Estados Unidos, desde y hacia las ciudades de Guadalajara, Puebla, Querétaro, Aguascalientes y San Luis Potosí.

