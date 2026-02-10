La Bolsa de Milán cierra plana (-0,04 %) pese a la subida de Ferrari

Por su parte, su índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,05 % hasta situarse en los 49.636,17 enteros.
Durante la jornada se intercambiaron unos 579 millones de acciones por un valor de unos 4.719 millones de euros (unos 5.618 millones de dólares).
Los mercados bursátiles europeos cerraron mixtos en una sesión marcada por la volatilidad. En Milán, Ferrari sobresalió con una subida del 10,19 % tras presentar un cuarto trimestre de 2025 mejor de lo previsto y ofrecer previsiones que anticipan continuidad en el crecimiento durante 2026.
Tras la compañía automovilística, se sitúa otro grande del sector, Stellantis, con una subida del 3,40 %, seguido por la empresa de bebidas Campari (3,36 %), STMicroelectronics (2,73 %) y la firma de moda de lujo Moncler (2,52 %).
En el lado de las pérdidas, destacan tres entidades financieras: Banca Monte dei Paschi di Siena, que encabezó los descensos con una caída del 3,45 %, seguida de UniCredit (2,66 %) y Unipol (2,44 %).
A continuación se situaron la fabricante de cables Prysmian (2,17 %) y el grupo de defensa Leonardo (2,05 %).