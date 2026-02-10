La Bolsa de Milán cierra plana (-0,04 %) pese a la subida de Ferrari

Roma, 10 feb (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves plana y su índice selectivo FTSE MIB bajó ligeramente un 0,04 % hasta los 46.802,99 puntos, en una sesión marcada por la inestabilidad en las plazas europeas y el crecimiento de Ferrari en el parqué milanés tras la presentación de sus resultados.