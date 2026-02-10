La Bolsa de São Paulo cae un 0,17 % tras datos de la inflación en enero

El índice de referencia Ibovespa del mayor mercado latinoamericano terminó la sesión en los 185.929 puntos, luego del récord obtenido la víspera (186.241 puntos).

La de hoy fue una sesión volátil que comenzó al alza y osciló entre casi los 187.000 puntos -un nuevo récord intradiario- y los 185.082, una variación en la que pesaron grandes valores como la minera Vale, cuyos papeles ordinarios cayeron un 0,3 %.

Los operadores reaccionaron con prudencia al índice nacional de precios al consumidor, que se aceleró hasta el 4,4 % interanual en enero y se mantuvo en un 0,33 % mensual, igual que en diciembre, impactada por los precios de los combustibles, especialmente de la gasolina.

El resultado de enero fue levemente más alto de lo esperado por el mercado que calculaba un alza de 0,32 % para el mes y de 4,43 % en el interanual.

Las mayores ganancias de la jornada fueron para la petroquímica Braskem, cuyos papeles se apreciaron un 8,27 %; y para las acciones de la constructora MRV que se valorizaron un 4,18 %.

Los títulos más negociados este martes fueron los de las energéticas Eneva y Raizen, que retrocedieron un 9,66 % y un 8,33 % y también lideraron las pérdidas del día.

En el mercado de divisas, el real se depreció un 0,16 % frente al dólar, que terminó la jornada cotizado a 5,196 reales tanto para la compra como para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

El volumen negociado durante la jornada en la bolsa paulista superó los 28.248 millones de reales (unos 5.442 millones de dólares o 4.570 millones de euros) en más de 3,7 millones de operaciones financieras.