La Bolsa española cae un 0,4 % pero mantiene el nivel de los 18.100 puntos

El índice de referencia del mercado español, el IBEX 35, se ha situado en los 18.122,1 puntos tras perder ese 0,4 %, equivalente a 73 puntos. Con todo, el selectivo se ha revalorizado un 4,7 % en lo que va de año.

Pese a las ganancias con las que abrió la jornada y que le llevaron a tocar el máximo intradía en 18.267,3 puntos, el parqué nacional se desinfló y entró en pérdidas con la apertura en tono mixto de Wall Street, alejándose así del máximo histórico cosechado en la víspera.

La compañía aseguradora Mapfre (-3,02 %) fue el farolillo rojo de la sesión bursátil después de que el agente de seguros en línea y plataforma de comparación de EE. UU., Insurify, lanzara la primera inteligencia artificial del sector.

Entre los principales valores del mercado español, Iberdrola se revalorizó el 0,15 %, mientras que Repsol (-1,54 %), Inditex (-0,84 %), el Banco Santander (-0,48 %) Telefónica (-0,17 %) y BBVA (-0,15 %) cerraron con pérdidas.

