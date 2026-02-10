La Corte Suprema de Filipinas reconoce la copropiedad entre parejas del mismo sexo

Al atender una demanda entre dos mujeres que compraron una vivienda mientras mantenían una relación sentimental, el alto tribunal dictaminó que, si ambas partes pueden demostrar sus contribuciones individuales, son entonces "reconocidas como copropietarias de bienes bajo el Código de Familia".

Este código, que reconoce el matrimonio únicamente entre un hombre y una mujer, es una de las mayores trabas para la legalización del matrimonio igualitario en Filipinas, que alberga a la mayor población católica de Asia.

La decisión judicial explica que en muchas ocasiones las parejas homosexuales adquieren en conjunto propiedades como casas o vehículos y las registran bajo un solo nombre, para facilitar las transacciones bancarias y en vista de que no pueden acogerse al régimen de sociedad conyugal.

Sin embargo, prosigue la corte, "cada copropietario puede exigir en cualquier momento la partición del bien poseído en común, en lo que respecta a su parte", pues posee "un interés legítimo" al respecto.

"Una relación entre personas del mismo sexo es una relación normal y debe ser cubierta" por la ley, reza la decisión, en la que se insta al Congreso -que ha desatendido numerosas peticiones para legalizar las uniones homosexuales- a legislar en busca de soluciones más amplias y duraderas.

"Dadas las cuestiones políticas, morales y culturales que rodean el tema relativo a los derechos de las parejas del mismo sexo, los departamentos políticos, especialmente el Congreso, deben involucrarse en la búsqueda de soluciones que equilibren los intereses, manteniendo la fidelidad a las libertades fundamentales", añadió el tribunal.

La influencia de la Iglesia Católica, religión mayoritaria en Filipinas, ha hecho imposible hasta el momento la aprobación de otras leyes como la del divorcio, lo que convierte a Filipinas en el único país del mundo, junto al Vaticano, en el que este derecho no está reconocido.