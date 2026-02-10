La Eurocámara pide un euro digital tanto en su versión online como sin conexión

Los eurodiputados han incluido esta consideración en su informe anual sobre las actividades del Banco Central Europeo (BCE) a través de dos enmiendas que han salido adelante con un importante respaldo del hemiciclo.

En una de ellas, la Eurocámara ve "esencial" el proyecto para crear el euro digital, especialmente "en un contexto de gran incertidumbre geopolítica y dependencia excesiva de infraestructuras de pago" de terceros países.

"Resulta esencial para reforzar la soberanía monetaria de la Unión, reducir la fragmentación de los pagos minoristas y apoyar la integridad y la resiliencia del mercado único", apuntan en una enmienda aprobada con 438 votos a favor, 158 en contra y 44 abstenciones.

La otra enmienda destaca que el euro digital "debe contribuir a salvaguardar el acceso universal a los pagos y a alcanzar una amplia aceptación por parte de los comerciantes en toda la Unión".

Según se destaca, si se deja la digitalización de los pagos exclusivamente en manos de agentes privados y de terceros países se corre el riesgo de crear nuevas formas de exclusión tanto para los usuarios como para los comerciantes.

La postura a favor del euro digital en su versión online y offline contrasta con la defendida por el eurodiputado del Partido Popular Fernando Navarrete, que es el responsable del Parlamento Europeo para la normativa que sentará las bases legales del euro digital si el BCE decide seguir adelante con el proyecto.

En el borrador elaborado y que está pendiente de votación, el eurodiputado 'popular' defiende la creación de un euro digital offline "para abordar el reto de la digitalización de la economía" y reduce la versión online a un escenario donde el sector privado de pagos no sea capaz de desarrollar una solución propia.

La segunda enmienda sobre el carácter online y offline del euro digital fue aprobada con 420 votos a favor, 158 en contra y 64 abstenciones y contó con el voto en contra de los eurodiputados del Partido Popular español, a pesar de que la mayoría del Partido Popular Europeo (PPE) votó a favor.

Tras haber completado la fase de preparación en octubre de 2025, el BCE avanza ahora en los trabajos técnicos del proyecto. Su objetivo sería realizar una primera emisión de euros digitales en 2029, siempre y cuando el Parlamento Europeo y los Estados miembros finalicen este año la arquitectura legislativa necesaria para su puesta en marcha.

Más allá de estas enmiendas, la resolución del Parlamento Europeo enfatiza la importancia de "mantener el papel del (dinero) efectivo y pide al BCE intensificar la vigilancia de los criptoactivos.

El informe anual sobre la actividad del BCE añade que la independencia de esta institución es "esencial" para que pueda cumplir su mandato de mantener unos precios estables.

Con respecto a la política monetaria del BCE, los eurodiputados creen que "se debería haber logrado un retorno más rápido a la estabilidad de precios durante el reciente período de alta inflación" e instan a la entidad a "analizar cuidadosamente las causas de esta persistente inflación".