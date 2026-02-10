La FAO solicita 12 millones de dólares para atender la crisis alimentaria en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 10 feb (EFE).- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) advirtió este martes que la inseguridad alimentaria en Guatemala se agravará en el corto plazo y solicitó 11,8 millones de dólares para asistir a comunidades rurales atrapadas en un ciclo de pobreza y eventos climáticos extremos.