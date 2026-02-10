La Habana agradece a diputados españoles su "apoyo" a Cuba ante la presión de EE.UU.

"Agradecemos a los diputados españoles por esta nueva muestra de apoyo y solidaridad con Cuba, en momentos en que el gobierno de Estados Unidos incrementa su presión con sanciones que perjudican directamente a nuestra población", expresó la Cancillería cubana en la red social X.

La iniciativa de Sumar, Podemos, ERC, Bildu y parte del Grupo Mixto (BNG, CC y la diputada de Compromís) urgió al Ejecutivo a denunciar públicamente la actuación de EE.UU. y expresar un rechazo "absoluto" a las medidas del presidente Donald Trump contra Cuba.

También, instaron a liderar en Europa y en los organismos multilaterales una posición firme "contra esta agresión" y seguir pidiendo el fin inmediato del embargo a Cuba.

El incremento de la presión de Washington a la isla con el asedio petrolero tras la intervención en Venezuela y la orden presidencial del 29 de enero, ha ahondado en la profunda crisis energética que sufre desde mediados de 2024, hasta el punto de que los apagones en Cuba han alcanzado cifras récord.

Según el texto de la proposición para su debate en la comisión de Asuntos Exteriores, la política exterior de EE.UU. hacia América Latina y el Caribe ha supuesto "una injerencia sistemática y una concepción hegemónica de las relaciones" hasta el punto de que considera a la región como su "patio trasero".