La lucha anticorrupción sigue estancada en Panamá, que saca 33 puntos en el índice de TI

El IPC clasifica a 182 países y territorios en función de sus niveles de percepción de la corrupción en el sector público con una escala de cero (mucha corrupción) a 100 (muy baja corrupción), explica TI.

De acuerdo con el Índice, Panamá se sitúa en el puesto 116 de 182 países y territorios, y saca 33 puntos.

Panamá obtiene así, por segundo año consecutivo, "una calificación baja, inclusive por debajo de la media del continente americano que es 42 sobre 100", afirmó la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el capítulo panameño de TI, Olga de Obaldía.

La activista destacó que el resultado de la medición en Panamá es "preocupante" e implica que el país se enfrenta a un "estancamiento en la lucha contra la corrupción" al repetir la misma calificación del 2024.

"Bajamos a 33 puntos (en el 2024) ahí estamos y es la calificación histórica más baja que el país ha tenido desde que entró a la medición del IPC en el año 2012", agregó.

El Índice de Percepción de la Corrupción , creado en 1995, mide las percepciones de corrupción en el sector público utilizando datos de 13 fuentes externas, incluidos el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, empresas privadas de consultoría y evaluación de riesgo, grupos de expertos y otros. Las puntuaciones reflejan las perspectivas de expertos y empresarios, no del público, afirmó TI.

La ONG global dijo este martes que el continente americano, con una puntuación promedio de apenas 42 sobre 100, no muestra avances en la lucha contra la corrupción.

"Años de inacción gubernamental han erosionado la democracia y permitido el crecimiento del crimen organizado transnacional, perjudicando directamente a las personas, al socavar los derechos humanos, los servicios públicos y la seguridad", agregó.