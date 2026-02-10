La ministra principal de Gales expresa apoyo a Starmer ante presiones por 'caso Mandelson'

El apoyo de Morgan contrasta con el llamamiento del líder laborista escocés, Anas Sarwar, quien ayer pidió la dimisión de Starmer al considerar que supone un obstáculo para el avance del laborismo en las elecciones autonómicas escocesas del próximo 7 de mayo.

En un comunicado, Morgan dijo que es importante respaldar a Starmer porque el Reino Unido necesita estabilidad "en momentos de inestabilidad", aunque admitió su inquietud por la designación de Mandelson debido a "las compañías que frecuentaba".

Agregó que el caso Epstein, quien organizó y promovió el tráfico de menores y jóvenes con fines de explotación sexual, es profundamente preocupante porque se ignoraron las voces de las víctimas.

La ministra principal galesa puntualizó que fue clara con Starmer al insistir en que Gales necesita reducir el coste de la vida, una inversión en la economía y en infraestructura, y un compromiso continuo con una mayor descentralización.

Los principales ministros del Gobierno británico manifestaron ayer el apoyo al primer ministro al redoblar la presión contra él conforme se va conociendo la profundidad y duración de la relación mantenida por Mandelson -nombrado embajador británico en Washington a principios de 2025 y luego destituido en septiembre-, con el pederasta estadounidense Jeffrey Epstein.

La gravedad del caso estalló hace unos días al conocerse que Mandelson llegó a pasarle a Epstein información sensible sobre medidas del Gobierno cuando era titular de Comercio entre 2008 y 2010.