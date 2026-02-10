La ONU está "lista" para apoyar la supervisión de un alto el fuego en el este de RD Congo

"La Monusco está lista para desempeñar plenamente su papel, comenzando cuanto antes a apoyar los esfuerzos para un alto el fuego, empezando en la zona y luego, esperamos, expandiéndose gradualmente al resto de la región afectada", declaró Lacroix a los periodistas la pasada noche tras reunirse con la primera ministra congoleña, Judith Suminwa, en la capital, Kinsasa, donde está de visita oficial.

El secretario general adjunto subrayó que "el progreso en esta dirección depende de las partes" enfrentadas: el Gobierno congoleño y el poderoso grupo rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), que cuenta con apoyo de la vecina Ruanda, según la propia ONU y varios países occidentales.

"El restablecimiento de la presencia del Estado en todo el este del Congo, y en particular inicialmente en la zona donde se ha retirado el M23, es absolutamente fundamental", aseveró.

Catar anunció este lunes que la Monusco desplegaría en los próximos días su primer equipo para supervisar el alto el fuego entre las Fuerzas Armadas de la RDC (FARDC) y el M23 en Uvira, tras el acuerdo alcanzado en Doha, bajo auspicio catarí.

En el encuentro en Doha, que forma parte del mecanismo de supervisión y verificación del alto el fuego, el Gobierno congoleño y la Alianza Río Congo-Movimiento 23 de Marzo (AFC/M23), coalición que lidera el M23, renovaron su compromiso con la tregua y con el Marco de Doha para la Paz, firmado el pasado 15 de noviembre.

El pasado diciembre, el M23 se retiró de la estratégica ciudad de Uvira, situada a orillas del lago Tanganica y fronteriza con Burundi, tras tomarla en una rápida ofensiva.

Esta urbe fue sede del gobierno designado por Kinshasa en Kivu del Sur tras la caída de Bukavu, capital provincial, a manos de los rebeldes en febrero de 2025.

La ofensiva rebelde en esta región rica en minerales ocurrió después de que los presidentes congoleño, Felix Tshisekedi, y ruandés, Paul Kagame, firmaran el pasado 4 de diciembre en Washington un acuerdo de paz en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Desde entonces, Kinsasa y Kigali se han acusado mutuamente de violar el acuerdo de paz.

Esta firma en Washington se suma a los esfuerzos de mediación de Catar entre el Gobierno congoleño y el M23, que en noviembre rubricaron en Doha un acuerdo marco para avanzar hacia el fin del conflicto.

Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto alimentado por grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU.