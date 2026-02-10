La plataforma musical Spotify gana 2.212 millones de euros en 2025, un 94 % más

Spotify, con sede en Estocolmo y cotización en la bolsa neoyorquina de Wall Street, facturó por valor de 17.186 millones, lo que supone una subida anual del 10 %.

El beneficio neto de explotación (ebit) subió un 61 % hasta 2.198 millones.

La firma sueca cerró el año con 751 millones de usuarios activos mensuales, un 11 % más, y el número de suscriptores "premium" subió un 10 % hasta 290 millones, ambos ligeramente por debajo de las últimas previsiones.

En el cuarto trimestre, Spotify ganó 1.174 millones de euros netos, tres veces más que un año antes.

La facturación fue de 4.531 millones, un 7 % más, y el ebit aumentó un 47 % hasta 701 millones.

Spotify prevé un beneficio operativo de 660 millones de euros en el primer trimestre y una facturación de 4.500 millones, así como alcanzar los 759 millones de usuarios mensuales activos y los 293 millones de suscriptores premium.