La UNRWA pide fin del "embargo informativo" contra prensa y actores humanitarios en Gaza

"Mientras a los periodistas extranjeros independientes se les niega el acceso a Gaza, lo mismo ocurre con los trabajadores humanitarios que informan sobre la situación de la población y los abusos de derechos humanos", denunció en su cuenta de X el jefe de la principal agencia humanitaria en los Territorios Palestinos Ocupados.

"Estas políticas israelíes buscan deshumanizar aún más a los palestinos, negando su sufrimiento y su propia existencia", subrayó Lazzarini.

El comisionado general lamentó que en este contexto los periodistas se vean obligados a recurrir a los tribunales para defender libertades básicas, mientras las organizaciones humanitarias "son forzadas a elegir entre contar lo que ven sobre el terreno y ser vetados, o guardar silencio para seguir prestando asistencia".

"Es retraso en el levantamiento del embargo informativo es injustificable", subrayó Lazzarini en la red social.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy