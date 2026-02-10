Las mascotas podrán ser enterradas junto con sus dueños en São Paulo

El gobernador de São Paulo, el derechista Tarcísio de Freitas, sancionó este martes el proyecto de ley, aprobado en diciembre pasado por la Asamblea regional, que reconoce "el vínculo afectivo entre tutores y animales de compañía".

La bautizada como 'Ley Bob Coveiro' se inspiró en el caso de un perro que vivió una década en un cementerio de Taboão da Serra, en la zona metropolitana de São Paulo, y, cuando murió, fue enterrado junto a su tutora tras recibir la autorización de las autoridades.

De acuerdo con el texto, los servicios funerarios de cada municipio serán los encargados de establecer las reglas para la sepultura de los animales.

Los gastos correrán por cuenta de la familia propietaria del nicho, panteón o sepultura.

En el caso de los cementerios privados, la legislación permite la definición de normas propias para la sepultura de perros y gatos, siempre que se respeten las disposiciones legales vigentes, según señaló el Gobierno de São Paulo en una nota.

Brasil es el cuarto país con mayor población de mascotas del mundo, según los datos de la Asociación Brasileña de las Empresas del Sector de Animales de Compañía (Abempet, por sus siglas en portugués).

En números totales, se calcula que hay unos 141,6 millones de mascotas en un país con 213 millones de habitantes.

Esa cifra incluye 55,1 millones de perros, 24,7 millones de gatos, 19,4 millones de peces y 40 millones de aves.

Alrededor de este ejército de mascotas existe un lucrativo sector económico que en 2024 facturó 75.400 millones de reales (unos 14.500 millones de dólares al cambio de hoy), casi un 10 % más que en 2023, según los cálculos de la patronal.

La actividad emplea además a cerca de dos millones de personas en todo el país.