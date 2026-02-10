Las ventas de vehículos en Venezuela crecieron un 119,9 % en 2025, según el sector

Del total vendido el año pasado, el 41 % -16.030 vehículos- fue ensamblado en el país, el resto importado, según la Cámara Automotriz de Venezuela (Cavenez).

Ya en enero pasado las ventas, que fueron de 3.463 vehículos, se incrementaron un 158 % en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando se pusieron en circulación 1.341 automóviles nuevos, indicó el presidente ejecutivo de Cavenez, Eduardo Cáceres, en una conferencia de prensa.

Señaló que las 19 marcas que forman parte de Cavenez, entre ellas coreanas, japonesas, chinas, estadounidenses y europeas, comercializan más de 200 modelos en el mercado venezolano, desde vehículos compactos hasta de carga pesada, lo que la organización también cree que se incrementará "significativamente" con lanzamientos previstos para este año.

"Se ha acelerado el consumo real, estamos en una situación muy favorable, muy optimista", dijo el representante de un sector que comercializó más de medio millón de vehículos en 2007.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Cáceres expresó que Venezuela vive hoy un "proceso de transformación" que, a su juicio, requiere "obligatoriamente que se vea al sector automotor como uno de los termómetros del crecimiento económico".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Es fundamental lograr que la movilidad sea un derecho y una herramienta para el desarrollo, por eso es que nosotros creemos que incentivar el crecimiento del sector nos va a permitir garantizar la infraestructura física que sostiene el progreso de otros factores económicos", explicó.

El titular de Cavenez, quien aseguró que han estado en contacto con el Estado para la revisión de procesos administrativos, hizo un llamado a los sectores público, financiero, industrial y comercial a establecer mesas de trabajo con el fin, agregó, de generar condiciones "más favorables para todos".

La situación de venezuela dio un cambio, luego de la captura el pasado mes de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte de Estados Unidos, tras lo que la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el cargo de mandataria encargada y ha mantenido conversaciones con Washington, que reabrió su misión diplomática en el país suramericano luego de siete años cerrada.