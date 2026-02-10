Los activos del principal banco privado de República Dominicana crecen un 9,4% en 2025

Santo Domingo, 10 feb (EFE).- Los activos totales del Banco Popular Dominicano, la principal entidad financiera privada del país, sumaron 929.748 millones de pesos (unos 14.757 millones de dólares) en 2025, con un aumento de un 9,4 % respecto al año anterior, de acuerdo con los resultados preliminares presentados este martes por dicha institución.