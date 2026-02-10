Los cirujanos iraníes defienden la atención médica brindada a los heridos en las protestas

En un medido comunicado, la sociedad afirmó que “todas las personas, independientemente de sus creencias, posturas o afiliaciones, tienen derecho a recibir atención médica” y lo contrario “constituye una violación de los fundamentos de la ética médica”.

Los cirujanos expresaron su profunda preocupación por los daños causados a los hospitales, centros de tratamiento y al personal sanitario durante las protestas mientras los profesionales de medicina “han cumplido con su responsabilidad social brindando ayuda a los heridos y necesitados, incluso a costa de su propia seguridad”.

Insistieron en que la comunidad médica” no debe verse envuelta en conflictos políticos o sociales ni convertirse en objeto de confrontación”.

Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y ONGs opositoras denunciaron agresiones contra hospitales por parte de las fuerzas de seguridad en las protestas que comenzaron el 28 de diciembre por la caída del rial en Teherán pero pronto se extendieron al resto del país entre llamadas al fin de la República Islámica.

El Gobierno iraní reconoce la muerte de 3.117 personas en unas protestas de las que culpa a Estados Unidos e Israel, pero la ONG HRANA, con sede en Estados Unidos, sitúan en 6.964 los fallecidos, si bien continúan verificando más de 11.600 posibles muertes, y estiman unos 51.000 arrestos.