Los homicidios en México caen un 42 % en los primeros 16 meses del Gobierno Sheinbaum

"42 % de reducción en homicidios dolosos de septiembre de 2024 a enero de 2026. Eso significa 36 homicidios diarios menos”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Por su parte, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), precisó que el promedio diario de asesinatos descendió de 86,9 a 50,9 entre septiembre de 2024, último mes del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y enero de 2026, lo que implica 36 homicidios menos cada día.

Destacó además que el dato de enero de 2026 es el más bajo en los últimos 10 años, al revisar los registros desde 2016.

Figueroa detalló que siete de los 32 estados en México concentran el 50,6 % de los homicidios en lo que va de 2026: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Sinaloa, Morelos y Guerrero.

El Gobierno resaltó una disminución generalizada en delitos de alto impacto, entre enero de 2025 y enero de 2026, como el feminicidio (-12,7 %); lesiones dolosas por arma de fuego (-12,2 %); secuestro (-50 %); total de robos con violencia (-24,6 %); robo de vehículo con violencia (-33,6 %); robo a transportistas (-20,4 %); robo a transeúnte (-18,4 %); robo a negocio (-25,2 %) y la extorsión (30,3 %).

La excepción fue el robo a casa habitación que en el mismo periodo se elevó un 2,6 %.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en estos 16 meses de la Administración Sheinbaum se han detenido a 43.439 personas por delitos de alto impacto y se han incautado más de 327,8 toneladas de droga, "incluyendo más de 4 millones de pastillas de fentanilo".

Además, indicó que se aseguraron 22.832 armas de fuego y se desmantelaron 2.028 laboratorios de metanfetaminas.

García Harfuch destacó la detención de César Alejandro 'N', alias 'El Botox', líder de la facción delictiva Los Blancos de Troya, quien está relacionado con el homicidio de un líder limonero en Michoacán.

Además, mencionó la desarticulación de la facción delictiva 'Los Salazar' quien reclutaba personal para integrar grupos criminales para el grupo criminal de los Beltrán Leyva en los estados de Querétaro, Sinaloa y Guerrero.

Sheinbaum asumió la presidencia el 1 de octubre después del récord de más de 196.000 asesinatos registrados en el sexenio de López Obrador, del mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), según las estadísticas del SESNSP.