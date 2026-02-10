Los resultados oficiales de los comicios confirman la amplia victoria de Takaichi en Japón

A la mayoría del Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi en la Cámara Baja del Parlamento se suman los 36 escaños obtenidos por su aliado, el Partido de la Innovación de Japón (Ishin), según el recuento publicado por el Ministerio del Interior y Comunicaciones.

La mandataria japonesa firmó así la mayor victoria para cualquier partido político japonés de la posguerra.

El nuevo panorama político dejó también cambios importantes, con el desplome de la opositora Alianza Reformista de Centroizquierda, formación creada de cara a los comicios gracias a la unión del Partido Democrático Constitucional (PDC) con el budista Komeito.

Ambos partidos contaban de forma conjunta con 173 escaños antes de las elecciones y pasan ahora a 49, registrando una de las caídas más severas de su historia reciente. Un batacazo electoral que provocó que los líderes del partido, Yoshihiko Noda y Tetsuo Saito, anunciaran el lunes su intención de dimitir tras lo que calificaron como "derrota histórica".

También destaca el ascenso significativo del partido Sanseito, de corte antiinmigración y nacionalista, que multiplicó su presencia parlamentaria al pasar de dos a quince escaños. La formación Team Mirai consiguió entrar en la Cámara Baja con 11 escaños tras no contar con representación previa, impulsado por el voto joven.

Por su parte, el Partido Comunista Japonés sufrió un fuerte retroceso, reduciendo su representación de ocho a cuatro diputados, así como otras fuerzas minoritarias tradicionales, como Reiwa Shinsengumi, que cayó de ocho a un escaño, o el Partido Conservador de Japón, que desapareció de la Cámara.