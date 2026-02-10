Macron: La nueva planta descarbonizada de ArcelorMittal fortalece la soberanía de la UE

En su visita al lanzamiento del nuevo horno, Macron insistió en que Europa necesita "ser más independiente y más fuerte" en sectores claves como el de siderurgia para no depender de mercados como el chino.

"Protegernos ante la competencia desleal no se trata de nada insultante, no hay que ser ingenuos", aseveró el presidente francés, quien habló de medidas de protección como los aranceles y el impuesto al carbono.

Con una inversión de 1.300 millones de euros (unos 1.500 millones de dólares), el horno eléctrico servirá para producir metal sin usar carbón -fuerte emisor de CO2- y, por tanto, reducir drásticamente la polución en la fábrica, que hoy en día es el lugar industrial más contaminante de Francia.

Se estima que la planta tendrá una capacidad de producir hasta dos toneladas de acero al año, muy por debajo, según los sindicatos, del nivel de producción necesario para mantener la competitividad de la acería.

Macron detalló que el horno se abastecerá de energía a buen precio gracias a contratos atractivos "a largo plazo" con la eléctrica EDF, de origen nuclear.

"Si queremos producir vehículos, infraestructuras en nuestra Europa, necesitamos producir acero europeo lo más descarbonizado posible", agregó el jefe de Estado, quien demandó una UE que "simplifique y sea más competitiva".

El presidente francés advirtió que, tras el covid, el sector industrial europeo ha agravado su crisis y comentó que incluso el principal país industrial de la UE, Alemania, ha perdido numerosos empleos en ese sector.

En el acto también intervino el director ejecutivo de ArcelorMittal para Europa, Reiner Blaschek, quien resaltó que la inversión en el nuevo horno es ejemplo del "compromiso" de la multinacional en "Francia y Europa".

ArcelorMittal, que cuenta con una notable presencia en España, da trabajo a 15.400 personas en Francia en 40 centros de producción y tiene una capacidad de 11 millones de toneladas de acero líquido al año.