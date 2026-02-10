Menos del 10 % de casos de violencia y menos del 5 % en parejas se denuncian en Alemania

"La cifra clave es que menos del 5 % de los actos violentos en las relaciones de pareja se denuncian (...), declaró en rueda de prensa el ministro del Interior, Alexander Dobrindt.

La titular de Familia, Kathrien Prien, subrayó que esta cifra se traduce en 19 de cada 20 casos de violencia no denunciados.

Destacó que se trata de la primera investigación completa y representativa que abarca ambos sexos y que incluye además la violencia digital, a diferencia del anterior estudio sobre casos de violencia no denunciados de 2004, centrado sólo en la situación de las mujeres.

Entre los resultados centrales del informe, realizado entre 15.000 encuestados, destacó que el 16,1 %, es decir, una de cada seis personas, ha sufrido violencia física por parte de su pareja actual o anterior a lo largo de su vida.

Además, el 44,5 % de personas -el 48,7 % en el caso de las mujeres y el 40,0 % en el de los hombres- han sufrido o sufren violencia psicológica en una relación al menos una vez en su vida.

Asimismo, el 45,8 % de personas ha sufrido acoso sexual en su vida, y el 11,2 %, ha sido víctima de una agresión sexual o violación.

En los últimos cinco años, el 2,7 % de los encuestados fue víctima de agresión sexual -el 4 % de mujeres frente al 1,4 % de hombres-, y en el caso de las mujeres, el agresor más frecuente fue la expareja -46,5 %-, mientras que en el de los hombres fue una persona conocida de pasada -33,3 %-.

"En general, las mujeres se ven afectadas por la violencia con más frecuencia y gravedad que los hombres. Además, suelen ser víctimas en múltiples ocasiones. Tienen más miedo, sufren más lesiones y también tienen una percepción más alta de peligro para su vida", destacó Prien.

Al mismo tiempo, la ministra expresó su preocupación por el hecho de que una de cada dos personas denuncia haber sufrido violencia física por parte de sus padres o tutores, y una de cada cuatro, entre sus padres.

Dobrindt subrayó que el objetivo de este estudio es "descubrir, explicar y proteger".

En este sentido, aludió al desarrollo de una aplicación oculta para que las víctimas puedan documentar y almacenar de forma segura e inalterable, para que puedan ser utilizadas más adelante, incluso años después, ante los tribunales.

Además, se refirió a una campaña informativa dirigida principalmente a los jóvenes, para ayudarles a desarrollar una sensibilidad acerca de lo que realmente desencadena una espiral que puede acabar en violencia.

En materia de protección, recordó la introducción de la tobillera electrónica según el modelo español, así como la futura catalogación como arma de las gotas sedantes.

El presidente de la BKA, Holger Münch, por su parte, destacó, además, que se ven más afectados por la violencia las personas más jóvenes, aquellas con raíces migratorias, la minoría LGBTIQ, y los residentes en zonas urbanas.