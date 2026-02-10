Merz se reunirá con Rubio, Starmer, Macron y Zelenski en Múnich

Merz participará por primera vez como canciller alemán en la MSC y pronunciará el discurso de apertura del encuentro a las 12.45 GMT en el escenario del Hotel Bayrischer Hof, según fuentes gubernamentales.

El canciller alemán dedicará su discurso a abordar las perspectivas de las relaciones transatlánticas, la cuestión de cómo se configura la política exterior y de seguridad alemana en la nueva era de las grandes potencias y a la pregunta de cómo se puede fortalecer a Alemania y Europa en materia de defensa y competitividad para ser menos dependientes de EE.UU. y formar nuevas asociaciones.

En Múnich será "inevitable" hablar de las relaciones transatlánticas, que se encuentran en su horas más bajas, según las fuentes.

Fue precisamente en la última Conferencia de Seguridad cuando el vicepresidente estadounidense, JD Vance, adelantó el desprecio que iba a sufrir Europa durante el segundo mandato de Donald Trump, al afirmar que la principal amenaza para el continente no venía de Rusia ni de China, sino de la censura a la que eran sometidos partidos como la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

Europa ha experimentado el giro de Trump hacia la alianza euroatlántica, con una nueva estrategia de seguridad que critica al continente por su supuesto declive, el deseo anexionista del mandatario estadounidense sobre el territorio autónomo danés de Groenlandia y repetidas amenazas arancelarias.

Merz no se cuenta entre los líderes que dicen que se debe o se puede dar por perdido a EE.UU., pero también ha abogado por aumentar la soberanía europea en el ámbito de la defensa y la economía, especialmente en lo comercial y tecnológico.

El canciller alemán ha defendido que la OTAN sigue siendo la mejor garantía para la libertad, paz y seguridad y que Europa seguirá tendiendo la mano a EE.UU. para cooperar, pero no como subordinados, porque la Unión Europea (UE) ha demostrado que puede ser una potencia al abrirse a nuevos aliados y oponerse de forma unida a Trump, como ha ocurrido con Groenlandia o nuevos acuerdos comerciales.

Por eso Merz insiste desde hace meses en discursos en casa o el exterior y en viajes que ha efectuado a Sudáfrica, la India y a la región del Golfo en la necesidad de abrirse a nuevos socios y más allá de la asociación transatlántica.

Es en este marco en el que se reunirá en Múnich con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, pero también con los otros líderes del llamado grupo 'E3' (Alemania, Francia y el Reino Unido).

Además la guerra rusa en Ucrania será uno de los principales temas de la MSC, por lo que también se verá con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, junto con otros socios europeos, en un momento en el que se han producido dos rondas de negociaciones entre ucranianos y rusos bajo la mediación estadounidense en Abu Dabi, y está en planificación otra en Miami, probablemente la próxima semana.

Zelenski dijo el fin de semana pasado que Trump quiere que la guerra termine hasta finales de junio, si bien permanecen sobre la mesa cuestiones difíciles, incluidas las concesiones territoriales que Rusia exige a Ucrania y el control de la mayor central nuclear de Europa, Zaporiyia, ocupada por las tropas rusas.